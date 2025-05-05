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Yozgat'ta tepki çeken görüntü! Kasasında köpek iple asılı halde seyrederken görüntülenen kamyonetin sürücüsüne adli işlem

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#Yozgat#Köpek#Sosyal Medya
Yozgatta tepki çeken görüntü Kasasında köpek iple asılı halde seyrederken görüntülenen kamyonetin sürücüsüne adli işlem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 14:26

Yozgat'ta kasasında köpek iple halde seyrederken cep telefonuyla görüntülenen kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı. Köpeğin, iple bağlıyken kasadan atladığı belirlendi.

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Yozgat'ın Çekerek ilçesi yolunda seyreden kamyonetin kasasında ipte boynundan asılı halde olan köpeği gören kişi, cep telefonuyla o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu görüntünün köpeğin kamyonet kasasında bağlıyken atlaması sonucu oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilimiz sınırları içerisinde seyir halinde olan bir kamyonete bağlanmış köpek videosuyla ilgili Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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#Yozgat#Köpek#Sosyal Medya

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