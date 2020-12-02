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YOZGAT (AA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde eski eser satışı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüpheli Ö.A, Ç.A. ve B.B'yi gözaltına alan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan değişik dönemlere ait 70 sikke ele geçirdi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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