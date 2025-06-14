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Yozgat’ta son 3 yılda artış oldu! 'Radarına girince kaçamıyorsun'

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#Yozgat#Kene#Besicilik
Yozgat’ta son 3 yılda artış oldu Radarına girince kaçamıyorsun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 13:25

Yozgat’ta hayvan otlatmaya çıkan besiciler açık alanda kenelerle karşılaşmaya devam ediyor. Yağışların az olmasından dolayı kenelerin arttığına dikkat çeken besiciler 'Kenenin radarına girince kaçamıyorsun' dedi.

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Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında besicilik yapan Lokman Atıl, hayvanları otlattığı esnada gördüğü keneleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde kenelerin oldukça hızlı hareket ettiği, insanların vücut ısısını algılayarak yön değiştirdiği görüldü. Kenelerin sayısında son 3 yılda artış olduğunu düşünen Atıl, yemek yemek için oturdukları otlaklarda sıkça keneye rastladığını ifade etti.

Yozgat’ta son 3 yılda artış oldu Radarına girince kaçamıyorsun

"KENENİN RADARINA GİRİNCE KAÇAMIYORSUN"

Çektiği görüntülerde kenenin hareketine dikkat çeken Atıl, "Video çekerken ne tarafa dönsek kene o tarafa geldi. Keneden kaçma şansımız yok. Üstümüzdeki beyaz kıyafetler sayesinde daha çabuk keneleri fark ediyoruz. Hayvanlarımıza da kene çok geliyor.

Yozgat’ta son 3 yılda artış oldu Radarına girince kaçamıyorsun

Hayvanların göğsünde memesinde yaralar oluştu. Doğal tarımın yapılmaması, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, yağışların az olması kenelerin artmasına neden oluyor" dedi.

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#Yozgat#Kene#Besicilik

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