Yozgat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu

Yozgat’ta akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgar rüzgar etkili oldu. Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde 3 binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan kereste ve yalıtım malzemeleri park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Yaklaşık 20 otomobilin hasar gördüğü Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.



Ayrıca, Yozgat Valisi Ziya Polat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, "Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.

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