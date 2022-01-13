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Yozgat'ta öğrenci servisi, çarptığı bahçe duvarında kaldı

#Yozgat#Öğrenci Servisi#Kaza
Yozgatta öğrenci servisi, çarptığı bahçe duvarında kaldı

Yozgat'ta kar yağışıyla buzlanan yollarda yaralananın olmadığı kazalar meydana geldi. Kazalardan birinde öğrenci servisi, kayarak çarptığı bahçe duvarında kaldı.

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Kentte dün etkili olan sağanak, gece yarısı kara dönüştü. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, yollarda buzlanma oldu. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle kazalar da meydana gelirken yaralanan olmadı.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'ndeki yokuşta öğrenci servisi, kayarak, çarptığı bahçe duvarında kaldı.

Başka kazada ise buzlanan yolda kayan otomobil, diğer araçlara çarparak durdu.

Öte yandan belediye ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yozgatta öğrenci servisi, çarptığı bahçe duvarında kaldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yozgat#Öğrenci Servisi#Kaza

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