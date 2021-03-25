Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de tipi şeklinde etkisini sürdürdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Öte yandan Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve kar nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi-özel okul ve kurslarda bugün eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

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