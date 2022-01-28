Yozgat'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde gözü Borussia Dortmundda Roman Bürki ve Nico Schulz...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözü Borussia Dortmund'da! Roman Bürki ve Nico Schulz...#Transfer
Vasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduhuna kavuştuVasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduh'una kavuştu!#Fatma Girik
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Son 24 saatte Covid-19... Tablo açıklandı: Vakalar yükseliyorSon 24 saatte Covid-19... Tablo açıklandı: Vakalar yükseliyor!#Koronavirüs
Bakanlık tarih vererek duyurdu: Kısıtlama sona eriyorBakanlık tarih vererek duyurdu: Kısıtlama sona eriyor#Enerji Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kemal Kılıçdaroğluna davaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda Burak Elmastan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklamasıGalatasaray'da Burak Elmas'tan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklaması#Galatasaray
Yozgatta korkunç kaza: Otomobil hurdaya döndü Çok sayıda ölü varYozgat'ta korkunç kaza: Otomobil hurdaya döndü! Çok sayıda ölü var#Yozgat
Ece Erkenden yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğulduEce Erken'den yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğuldu!#Ece Erken
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
81 ile genelge gönderildi Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti#İçileri Bakanlığı
Bidenın ayak basmasına saatler kala facia Çok sayıda yaralı varBiden'ın ayak basmasına saatler kala facia! Çok sayıda yaralı var#Joe Biden
Uzmanlar endişeli... Ukraynanın işgali tüm dünyayı yakacakUzmanlar endişeli... Ukrayna'nın işgali tüm dünyayı yakacak! #Ukrayna
iPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izlediiPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izledi!#Iphone
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
HABERLERGündem Haberleri

Yozgat'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 yaralı

#Yozgat#Kaza#Ölüm

Yozgat’ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı Hyundai marka otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden 71 ACC 711 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgatta korkunç kaza Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yozgat#Kaza#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan