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Yozgat'ta kazada ölen 4 kişi son veda

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#Yozgat#Kaza#Trafik
Yozgatta kazada ölen 4 kişi son veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 16:09

Yozgat'ta dün hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Adil Adıgüzel (52), Menekşe Adıgüzel, Akdemir Adıgüzel ve Ahmet Alperen Dolgun son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza dün Yozgat-Kayseri karayolunda meydana geldi. Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat- Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde Akdemir Adıgüzel (22) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobildeki Adil Adıgüzel (52) ve Menekşe Adıgüzel (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Akdemir Adıgüzel ise kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada yaşamını yitiren hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun dün kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık

Mezarlığında toprağa verilirken otomobil sürücüsü Akdemir Adıgüzel, babası Adil Adıgüzel ve annesi Menekşe Adıgüzel de bugün Çapanoğlu Büyük Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze sonrası toprağa verilmek üzere Tayfur köyüne uğurlandı.

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Dün kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Akdemir Adıgüzel'in 3 gün sonrası için söz hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Cenazeye Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgözel, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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#Yozgat#Kaza#Trafik

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