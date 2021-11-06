Yozgat’ta indirim izdihamı

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Zincir AVM’nin Sorgun'daki şubesinde saat 11.00'de satışa çıkarılan ürünlerde büyük indirim yapacağına dair sosyal medyada yapılan duyuru ve tanıtımları görenler mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Mağazada 2'şer adet halı ya da kilimlerin 49 TL’den satışa çıkarılacağını duyanlar sosyal mesafe kuralını tamamen unutttu. Kalabalık, kilim ve halılardan alabilmek için büyük çaba harcadı. Mağazanın içerisinde de indirimdeki ürünleri almak isteyenler yoğunluğa neden oldu.

AVM yetkilileri, benzer kampanyaların çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yapıldığını, gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.