Yozgat'ta film gibi DEAŞ operasyonu: 8 kişilik özel hücre tespit edildi... Yapay zekayla yakalandı

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Yozgat'ta yapay zeka teknolojisi kullanılarak film gibi operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Yozgat'taki bir markette çalışan DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu Ahmet Alsudan yakalandı.

Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı...

"DEAŞ'ın Irak lojistik ve fırınlar sorumlusu Ahmet Alsudan. Operasyon Yozgat'ta yapılan. Ahmet Alsudan, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'ta bütün gıda, ekmek, lojistik ihtiyaçlarını sağlayan, nerede kampları var, tesisleri var ve nerede barınıyorlar bilgilerine sahip kritik bir isim.

YAPAY ZEKA TARAMASIYLA TESPİT EDİLDİ

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir çalışma yapıyor. İl Emniyet Müdürleri, Yozgat'ta profil analiz çalışmasını yapıyor. Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını alarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suçluların olduğu bir fotoğraf havuzu var. Ekipler bu şekilde yapay zeka testi yapıyor. Yapay zeka taramasında bu kişinin Ahmet Alsudan olduğu ve DEAŞ'ın kritik sorumlusu olduğu tespit ediliyor. Çene yapısı, göz yapısı, burun yapısı, hepsini ayrı olarak değerlendirip yüzde 90 bu kişi bu kişidir diyor.

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"8 KİŞİLİK ÖZEL HÜCRE TESPİT EDİLDİ"

Yapılan teknik çalışmanın ardından 8 kişilik özel bir hücre tespit ediliyor. Ahmet Alsudan'ın Yozgat'ta bir markette çalıştığı da tespit ediliyor. Film gibi yapılan operasyonla Ahmet Alsudan yakalandı ve tutuklandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA: TUTUKLANDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yozgat ili genelinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellemesine yönelik daha önce DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyet göstermiş ve ilimizde ikamet ettiği tespit edilen örgüt üyelerine yönelik 23.11.2022 tarihinde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat destekli operasyon yapılmış, (7) örgüt üyesi yakalanmış ve çıkarıldıkları adli mercilerce TUTUKLANMIŞTIR" denildi.

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