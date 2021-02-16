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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Yozgat'ta eğitime kar engeli

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Yozgat'ta eğitime kar engeli
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Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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