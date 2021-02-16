AA
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Yozgat'ta eğitime kar engeli
Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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