MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYozgat'ta eğitime kar engeli
GeriGündem Yozgat'ta eğitime kar engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Yozgat'ta eğitime kar engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat Valisi Kadir Çakır, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yozgat Valiliği'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda Vali Kadir Çakır'ın eğitime ara verilmesi açıklaması yer aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü il merkezi ve tüm ilçelerde özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini belirten Vali Çakır, "Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte 1 gün izinli sayılacaktır" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle