Yozgat'ta dehşet! İstediği ilacı yazmayınca doktorun ayağını kırdı

İddiaya göre, E.Ş. (26), psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi.



Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş, Öztürk'ü saçından çekerek darbetti.

Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş'yi etkisiz hale getirdi.



Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyat edildi.



Gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

YOZGAT VALİSİ POLAT, DOKTORU ZİYARET ETTİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.



Vali Polat, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uğradığı saldırı sonucu ayağında kırıklar oluşan ve ameliyat edilen Dr. Öztürk'ü ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



Saldırıyı kınayan Polat, "Hayatları pahasına vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir mücadele veren sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.