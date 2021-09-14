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HaberlerGündem HaberleriYozgat'ta bulundu, 3 bin 500 yıllık... 'Dünya tarihinde ilk mozaik'
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Yozgat'ta bulundu, 3 bin 500 yıllık... 'Dünya tarihinde ilk mozaik'

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyündeki Uşaklı Höyük kazılarında 3 bin 500 yıllık mozaik ortaya çıkarıldı. Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, bulunan mozaiğin dünya tarihinde ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması mozaiğin yapısından da görülmektedir çünkü çok ilkel yapıdadır. Burayı turizme kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

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  • Uşaklı Höyükte 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
  • Uşaklı Höyükte 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
  • Uşaklı Höyükte 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
  • Uşaklı Höyükte 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
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Yozgat'ta 2008 yılında yüzey araştırmaları 2012'de de kazı çalışmaları başlayan Uşaklı Höyük'te 3x7 metre ebadında 3 bin 147 taştan oluşan mozaik bulundu.

Kazı alanında inceleme yapan Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, gazetecilere, Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İtalya Pisa Üniversitesi ile Bozok Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Çiftçi, kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık bir mozaik bulunduğunu belirterek, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, bulunan mozaiğin dünya tarihinde ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması mozaiğin yapısından da görülmektedir çünkü çok ilkel yapıdadır. Burayı turizme kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Yozgatta bulundu, 3 bin 500 yıllık... Dünya tarihinde ilk mozaik
Pisa Üniversitesi öğretim üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Anacleto D'agostino da buldukları mozaiğin milattan önce 1500 yıllarına ait olduğunu belirtti.

Mozaiğin dünyanın en eskisi olduğunu vurgulayan D'agostino, "Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'da benzer mozaikleri biliyoruz fakat buradaki mozaiğin oradakinden eski olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yozgatta bulundu, 3 bin 500 yıllık... Dünya tarihinde ilk mozaik

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