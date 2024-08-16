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Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

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#Yozgat#Sorgun#Bıçaklı Saldırı
Yozgatta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 22:47

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaçan bıçaklı saldırgan ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. 12 Ağustos'ta Eskişehir'de bıçaklı bir saldırgan, sosyal medyada canlı yayın açarak sivilleri bıçaklamış, beş kişiyi yaralamıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheliden, Nazi sembolleriyle kaplı teçhizat çıkmıştı.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı. Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden F.Ü'nün cenazesi Gedikhasanlı köyü mezarlığına defnedildi.

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#Yozgat#Sorgun#Bıçaklı Saldırı

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