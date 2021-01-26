Yozgat'ta bağ evinde kumar oynayan 14 kişiye para cezası

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı yapılan bağ evine gece saatlerinde baskın düzenledi. Evde kumar oynadığı belirlenenlerden bazıları polisi görünce kaçmaya ve saklanmaya çalıştı. Evde bulunan 14 kişi, yakalandı. Kumar masasında bulunan paralara ve kumar malzemelerine el konuldu. Evde bulunan 14 kişiye, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal etmekten toplam 91 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.