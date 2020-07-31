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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Yozgat’ta ambulans takla attı: 3 yaralı

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Yozgat’ta ambulans takla attı: 3 yaralı
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YOZGAT'ta, hasta sevkinden dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada 2 sağlık personeli ile şoför yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında E-88 karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Yerköy Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Muharrem D. yönetimindeki 66 SB 171 plakalı ambulans, dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, ambulans şoförü Muharrem Düzgören ile sağlık görevlileri Gülsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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