Gündem Haberleri

Yozgat'ta 87 yaşındaki kadının ölen kardeşinin kimliğiyle 21 yıl boyunca maaş aldığı ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar...

#Yozgat#Dolandırıcılık#Sahte Kimlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 11:36

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 87 yaşındaki kadının 21 yıl boyunca ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak ölen eniştesinden kalan maaşı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.C. ile oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin deprem yardımı, evde bakım yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alarak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.C, A.E, Z.D ve L.R.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ile "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1961'de 30 yaşındayken vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgileri kullanılarak 2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin edildiği belirlenmişti.

Bu kapsamda, H.E'nin 87 yaşındaki kız kardeşi S.C. ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) dün, Yozgat, Kayseri ve Ankara'daki ikametlerinde gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirilmişti.

DEVLETİ YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Zanlıların, ölen kadın adına banka hesapları açtıkları, maaş, deprem yardımı, evde bakım yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alarak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattıkları belirtilmişti.

