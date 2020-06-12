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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

Yozgat'ta, 3 yıl önceki cinayetin zanlıları yakalandı

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Yozgat'ta, 3 yıl önceki cinayetin zanlıları yakalandı
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YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Hacı Ceylan'ın (67) 3 yıl önce öldürülmesiyle ilgili 5 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Boğazkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan Hacı Ceylan, 30 Ağustos 2017'de köyün Deretarla mevkisinde, küçükbaşlarının olduğu ağılın yanında ölü bulundu. Ceylan'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından yapılan araştırmada cinayet zanlıları bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl Ekim ayında cinayeti çözmek için özel ekip kuruldu. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, cinayet tarihinde ilçede ve köy yolu üzerinde bulunan güvenlik kameraları incelendi, görgü tanıkları dinlendi. Yapılan çalışma sonrası şüphelilerin Ankara'da yaşayan V.E., B.K., A.K., M.D. ve F.K. olduğu belirlendi. Ankara'da yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, Yozgat'a getirilerek sorgulandı. Şüphelilerin, ağıldaki Ceylan'ın hayvanlarını çaldığı ve durumu fark eden adamı da öldürdükleri belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden V.E., B.K. ve A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.D. ve F.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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