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Yozgat'ta 3 gündür aranıyordu! Kayıp öğretmen Tanju Oğuz ölü bulundu

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#Yozgat#Kayıp Öğretmen#Tanju Oğuz
Yozgatta 3 gündür aranıyordu Kayıp öğretmen Tanju Oğuz ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 16:53

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'un gölette cansız bedeni bulundu.

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Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde öğretmenimizin cansız bedeni, kendisine ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkide yer alan Akçakışla Göleti'nde bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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#Yozgat#Kayıp Öğretmen#Tanju Oğuz

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