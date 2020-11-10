Yozgat'ta 10 Kasım töreni

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ile halk katıldı. Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından tarih öğretmeni Sabit Akyol, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Atatürk konulu şiirlerin okunmasıyla anma töreni sona erdi.