Yozgat'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Yozgat'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Yozgat, Hattuşaş yakınında olması, Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk yolunun ilin merkezinden geçmesi sebebi ile yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri gezi rotalarından biridir. Bozok yaylası olarak isimlendirilen Yozgat, ilkçağlardan gelen tarihi ve kültürel mirası, bozulmamış doğası, misafirperver insanları ile gezip görülmesi tavsiye edilen bir şehrimiz.

Yozgat İlçeleri

Yozgat şehrinde toplamda on dört ilçe bulunur. Bu ilçelerin listesi;

- Sarıkaya

- Şefaatli

- Sorgun

- Yenifakılı

- Yerköy

- Boğazlıyan

- Aydıncık

- Akdağmadeni

- Çandır

- Çayıralan

- Çekerek

- Kadışehri

- Merkez

- Saraykent

Yozgat Hangi Bölgede?

Yozgat, İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak Bölümünde bulunan bir ilimizdir. Merkezi de aynı ad ile anılmaktadır. Şehir, Bozok yaylasının yüksek tepelerinden birinin eteklerinde kurulmuştur. Yozgat ili; doğudan Akdağlar, kuzeyden Deveci dağları, batı ve güneyden Delice nehri vadisi ile çevrilmiştir. Yozgat bölgesel konumu itibari ile vadiler ve dağlarla kaplıdır. Yozgat’ta İç Anadolu’nun tipik karasal iklimi yaygın olarak görülür. İlin kuzeyinde bulunan Çekerek vadisinde daha ılıman bir iklim hakimdir. Yozgat’ın merkez ilçesinde ise sıcaklık ortalamaları 9 derece civarlarında seyretmektedir.

Yozgat Gezilecek Yerler

Yozgat, eşsiz tabiat güzellikleri, piknik alanları, yüksek ovaları, tarihi ve turistik yerleri ve kaplıcaları ile mutlaka gezilmesi gereken bir il. Gelin güllü barajı, Şebekpınarı mesire alanları ile ziyaretine gelenlere birbirinden güzel spor yapma, dinlenme ve eğlenme imkanları sunmaktadır. Bunlara ilaveten aşağıdaki tarihi ve doğal mekanlar da görülmelidir.

1- Saat Kulesi: Şakir usta olarak tanınan başarılı bir usta tarafından yapılmıştır. Yozgat'ın merkezinde bulunmaktadır. Saat kulesi toplam yedi kattan oluşur. Bu yedi katın içinde zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlar yer almaktadır. Çanların bulunduğu kattan itibaren üstte bulunan ilk katta her cepheye ayrı yerleştirilen dört adet saat mevcuttur. Bu saatlerin dört ayar topuzunun 250 kilogram ağrılığında olduğu söylenmektedir.

2- Basilica Therma: Anadolu'daki ilk termal tedavi merkezlerindendir. Kral kızı adı ile de bilinmektedir. Basilica Therma Roma dönemine ait bir hamamdır. Tarihi yapısı, mimarisi ile yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca buradan akan şifalı suyun iki bin yıldır aktığı bilinmektedir. Basilica Therma'nın Unesco " Dünya Mirasları " listesine alınması için müracaat edilmiştir.

3- Karabıyık Köprüsü: Yozgat Boğazlayan yolu üzerinde Karabıyık Köyü'nün 500 metre kuzeyinde yer alır. Kanak suyu üzerinde kurulmuştur. Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine giderken 1516 yılında yaptırılmıştır. Moloz taş üzeri düzgün kesme taş kaplama şeklinde yapılan köprü, sivri kemerli iki gözlü ve taş korkuluklu bir köprüdür.

4- Çapanoğlu Cami: Osmanlı İmparatorluğu dönemine aittir. Avrupa etkisi ile ortaya çıkan Türk mimari stilinin Anadolu'daki önemli örneklerindendir. İstanbulluoğlu mahallesinde bulunan yapının iki farklı tarihte inşa edilen iç cami ve dış cami olarak iki bölümü vardır.

5- Karslıoğlu Konağı: İl merkezinde Sungurlu sokakta yer alır. Bu konak, geleneksel ev mimari dokusunun en seçkin örneklerindendir. Ayrıca Atatürk'ün Yozgat'a ikinci kez geldiği zaman kaldığı konak olarak da tarihi yönden özel bir manevi değeri vardır.

6- Akdağmadeni Ormanları: Yozgat'ın doğal güzellikleri arasındadır. Çam ve meşe ormanları başta olmak üzere endemik türler ve farklı ağaç çeşitleri ile ormanları gezerken ziyaretçiler buluşmaktadır. Temiz havası, güzel doğası, piknik ve dinlenme alanlarının yanı sıra yöre halkının geçim kaynağı olması ile de turizm ve ekonomiye değerli katkılar sunmaktadır.

7- Yozgat Çamlığı Milli Parkı: Çam ormanı koruma ve rekreasyon alanıdır. Yozgat'a gelenlerin mutlaka uğraması gereken doğası ile büyüleyici alanlardandır.