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Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Yozgat#Yenifakılı#Musa Sarıaslan
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 11:35

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Musa Sarıaslan (53) yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sarıaslan hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

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#Yozgat#Yenifakılı#Musa Sarıaslan

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