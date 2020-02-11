Yozgat ve Aksaray'da bugün okullar tatil mi sorusu sabah saatlerinde gündemde yer aldı. Okula gitmeden önce araştırmalarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il olan Sivas ya da Nevşehir'de okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi gününü tatil olarak duyurmuştu. Ancak 11 Şubat Salı günü için herhangi bir duyuru bulunmuyor.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat Valiliği de pazartesi gününü tatil olarak ilan etmişti. Ancak bugün için herhangi bir duyuru bulunmuyor.