Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil mi?
Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil mi edildi sorusu, sabah saatlerinde pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edilirken, bu kararlar valiliklerin resmi internet siteleri üzerinden duyuruldu. Yozgat ve Aksaray'da ikamet eden öğrenci, öğretmen ve velilerin araştırdığı konu da okulların tatil edilip edilmediği oldu. Peki, 11 Şubat Salı günü Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil mi? İşte, resmi açıklamalar
Yozgat ve Aksaray'da bugün okullar tatil mi sorusu sabah saatlerinde gündemde yer aldı. Okula gitmeden önce araştırmalarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il olan Sivas ya da Nevşehir'de okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Aksaray Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi gününü tatil olarak duyurmuştu. Ancak 11 Şubat Salı günü için herhangi bir duyuru bulunmuyor.
YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Yozgat Valiliği de pazartesi gününü tatil olarak ilan etmişti. Ancak bugün için herhangi bir duyuru bulunmuyor.
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