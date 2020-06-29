‘Yozgat sürmelisi’ eşliğinde klasik araba turu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 tesisin açılış ve temel atma törenine katıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da eşlik ettiği Fuat Oktay şehre dönüşte vatandaşların sevgi gösterisini görünce konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Fuat Oktay, bir vatandaşın 1969 model Ford marka otomobilini kullanması teklifini de geri çevirmedi. Otomobilin direksiyonuna geçen Fuat Oktay’ın yanına da Taner Yıldız oturdu. Yol boyunca kendisini bekleyen Yozgatlı hemşehrileriyle sık sık selamlaşan Oktay, Taner Yıldız’la sohbet ederek anılarını anlattı. Oktay otomobildekilere Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın seslendirdiği Yozgat Sürmelisi parçasını dinletti. Oktay şehir merkezinde sona eren yolculuğun sonunda otomobilin sahibine teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.