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YouTuber ailelere soruşturma

#Youtuber#CİMER#Çocuk
YouTuber ailelere soruşturma

Çocuklarının günlük yaşantılarını, aktivitelerini, açtıkları kanallardan yayınlayarak çocuk üzerinden para kazanan anne-babalar, CİMER’e şikâyet edildi. Polis de hesapların tespiti için araştırma başlattı.

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SON dönemde çok sayıda ebeveyn, çocuklarının günlük aktivitelerine ait videolar çekerek, yine çocukları adına açtıkları YouTube kanallarında yayınlamaya başladı. YouTuber’lar bu videolar üzerinden gelir de elde ederken çocuk hakları alanında çalışan avukat Şahin Antakyalıoğlu konuyu CİMER’e şikâyet etti. Avukat Antakyalıoğlu, şikâyet dilekçesinde, söz konusu hesap sahiplerinin çocuklarını istismar ettiklerini, çocuklar üzerinden para kazandıklarını belirtti. Avukat, şikâyet dilekçesinde “Çocuklar, çocuk ticareti mağduru haline getirilmiştir. Anne ve baba, TCK 232. ve 233. maddelerinde yer alan, aile bireylerine kötü muamele suçunu ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali suçunu işlemektedirler. Bu ve benzeri hesapların kapatılmasını anne, baba hakkında adli soruşturma başlatılmasını ve çocuk hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmasını talep ediyorum” dedi.

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HESAPLAR MERCEK ALTINDA

CİMER de şikâyeti gereğinin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Çocuk Polisi de dilekçeyi “sosyal medya / internet üzerine paylaşım yapan şahıs/ şahısların bilgilerinin araştırılması” için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

YouTuber ailelere soruşturma

UZMANLAR NE DİYOR?

Çocuk Gelişimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nur Ülküer: Her tıklama, oraya konulan her bir reklam aileye gelir olmakta. Konu çocuk işçiliğine kadar gelebiliyor. Çocukların ticari meta olarak kullanılması çocuk hakları sözleşmesine ve çocuk haklarına aykırıdır. Bu videolar çocuk gelişimine ciddi zararlar verebilmektedir. Videolarda, kullanılan çocuklar kendi gerçekliğinden uzaklaştırılmaktadır. Seyreden diğer aileler, çocuklar var. Onlar üzerinde de olumsuz etki yaratacaktır. Yaptırımlar uygulamak gerekiyor. Yeni kuralların da getirilmesi gerekiyor.

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ANNE BABALARINA DAVA AÇARLARSA...

Uzman Çocuk Gelişimi Eğitimcisi Nebahat Boğut: Bu çocuklarının yüzlerini, bedenlerini göstererek takipçi kazanmaya çalışmak, çocuklar üzerinden para kazanmaya çalışmak çok büyük suçtur. Anne ve babalar çocukların her şeyini paylaşarak, para kazanmaya çalışıyorlar. Yarın çocuklar bu paylaşımlar nedeniyle anne ve babalarına dava açarlarsa kazanabileceklerdir. Dünyaya getirdiğiniz çocuğunuz üzerinde para kazanamazsınız. Kötü niyettir.

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