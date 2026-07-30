YouTube’a denetim hazırlığı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TBMM Okullara Saldırıları Araştırma Komisyonu’nun dinlediği RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, RTÜK’ün bir mevzuat yenilenmesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Daniş, Komisyona yaptığı sunumda dijital alanda yaptıkları çalışmalara değinerek şunları kaydetti:

“RTÜK’ün bir mevzuat yenilenmesine ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Özellikle dijital alanda. Gençlerimiz televizyon izlemiyor, televizyonu artık 50 yaşın üstündeki bireylerimiz izliyor. Bunlar daha çok televizyon programlarını bile dijital platform olarak, zamansız olarak istediği zaman ve telefondan veya tabletten izler duruma gelmiş gençlerimiz ve toplumun büyük kesimi. Dolayısıyla, bizim bu anlamda mevzuatımızın yenilenmesi ve mümkünse YouTube gibi aslında habercilik, yayıncılık yapan kuruluşları da bizim lisanslamamız gerekiyor. Habercilik ve yayıncılık yapanları bizim dijitalde de her alanda denetlememizin en azından yeni bir regülasyona sebep olacağını, belki biraz daha kontrollü bir alanın sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Haberin Devamı

Bununla ilgili de bizim yasa için bir metin çalışmamız oldu. Biz buna hazırız yeni kurduğumuz sistemle, sosyal medyada, dijitaldeki, bütün gelişmeleri biz izleyip raporlayabilecek yeni çok ileri teknoloji bir programı şu anda kuruyoruz. Yapay zekâ destekli bir programımız birkaç ay içerisinde devreye alınmak üzere. Bunun için eğer Meclis’imiz bize yeni yetkiler verirse biz buna hazırız.”

AK PARTİ’DEN SABAH KUŞAKLARI TEPKİSİ

Komisyon toplantısında AK Partili Milletvekilleri, sabah kuşakları programlarına yaptıkları eleştirilerle de dikkat çekti. AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, insanların en mahrem meselelerinin saatlerce canlı yayında didiklendiğini belirterek, “Bu sabah programları nedir Allah aşkına? Ya, buna bir sınır, bir düzenleme getiremiyor muyuz? Buraya bir sınır konmalı. Aile dramları reyting malzemesine dönüştürülüyor. Bazı programlarda paralel soruşturmalar yapılıyor, konuklar hüküm veriyor. Hiçbir kurum kendisini mahkeme yerine, yargı yerine koymamalı, buna müsaade edilmemeli” eleştirisinde bulundu.

Haberin Devamı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da “Bu gündüz kuşaklarındaki devletin, polisin, hâkimin, savcının çözemediği pek çok meseleyi bir program yapımcısı çözmeye çalışıyor. Bu gerçekten büyük bir problem” tepkisini gösterdi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Komisyon üyelerinden gündüz kuşağı programlarına yönelik gelen tepkileri şöyle yanıtladı:

HÂKİMİN YERİNE GEÇEN PROGRAMCILAR

“Gündüz kuşakları çokça gündeme geldi. Bundan öncesi evlilik programlarıydı, onlar Meclisimizin müdahalesiyle yasaklandı, yerine gündüz kuşakları icat edildi. Gündüz kuşakları belli bir formatta ilerlerken, şimdi hâkimin, savcının, kolluk gücünün yerine geçen programcılar görüyoruz. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımızla ortak görüşmelerimiz oldu. Onların yargı paketi içerisinde bununla ilgili bir düzenlemeyi Adalet Bakanlığımızın getirdiğini biliyorum. Eğer böyle bir düzenleme olursa bu bizim elimizi güçlendirecektir.

Haberin Devamı

Kurtlar Vadisi dizisi; hâlâ bunun türbülansından çıkamayan aslında bir yayıncı sektörümüz de var bakıldığı zaman. Bunların üzerindeki reyting baskısı bunları en çok bu hâle getiren olay. Maalesef birbirini taklit eden, işte mafya dizisiyse mafya dizisi veya bölgesel dizilerse bölgesel diziler hemen bir kanalda yayına girince öbürkülerde de girmeye devam ediyor. Artık izlenme oranları düşmüş bir geleneksel medyamız var, radyomuz, televizyonumuz var, daha çok dijitale kayan izlenme oranlarını görüyoruz.”