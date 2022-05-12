YosunlarÄ±n sardÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼ iÃ§in uyarÄ±

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Ä°stanbul'un en Ã¶nemli iÃ§me suyu kaynaklarÄ±ndan biri olan BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼ ile Marmara Denizi'nin birleÅŸtiÄŸi noktada su yÃ¼zeyinin yosun tabakasÄ± ile kaplÄ± hali dikkat Ã§ekiyor. Hem su yÃ¼zeyinde hem de dipte gÃ¶rÃ¼len yosunlara iliÅŸkin Ä°stanbul Ãœniversitesi Su Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. MeriÃ§ Albay, aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

SU SICAKLIÄžI ARTTIKÃ‡A EKOSÄ°STEMDEKÄ° CANLILAR Ã‡OÄžALMAYA BAÅžLIYOR

YaÅŸanan durumun tamamen suyun Ä±sÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± olduÄŸunu ifade eden Prof. Dr. Albay, â€œSu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± arttÄ±kÃ§a metabolizma hÄ±zlanÄ±yor, ekosistemdeki canlÄ±lar daha Ã§ok Ã§oÄŸalmaya baÅŸlÄ±yor. En Ã§ok Ã§oÄŸalan canlÄ±larÄ±n baÅŸÄ±nda da algler geliyor, halkÄ±mÄ±z buna yosun der. Bunlar Ã§oÄŸaldÄ±kÃ§a suyun Ã¼stÃ¼nÃ¼ kapatÄ±rlar. Biraz yaza doÄŸru gittikÃ§e bunlar azalacaktÄ±r. Sonbaharda da su seviyesi dÃ¼ÅŸtÃ¼kÃ§e bunlar tekrar oluÅŸma ihtimali var" dedi.

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Prof. Dr. Albay, su yÃ¼zeyinden yosunlarÄ±n toplanmasÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu belirterek, â€œToplamak iÅŸin sonucudur. Kirletmeseniz bÃ¶yle bir aÅŸÄ±rÄ± artÄ±ÅŸ olmayacak. Toplamak doÄŸru ama keÅŸke kirletmesek. Uzun vadede ben suyu doÄŸru yÃ¶netmenin daha akÄ±llÄ±ca ve bilimsel olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

â€œOKSÄ°JEN MÄ°KTARI DÃœÅžTÃœKÃ‡E SUYUN KALÄ°TESÄ° BOZULACAKTIR"

Albay, â€œÃ‡ok uzun yÄ±llardan beri aynÄ± bÃ¶lgede bu durum oluÅŸuyor. Bu durumun oluÅŸmamasÄ±nÄ± tercih ederiz. Temiz sularda bunlarÄ±n olmasÄ± beklenmez. Su deÄŸiÅŸimi oldukÃ§a kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸu iÃ§in o bÃ¶lgede aynÄ± ÅŸey yÄ±llardÄ±r olur. Normal gibi gÃ¶zÃ¼kse de biraz daha iyi korursak, atÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kontrol altÄ±na alÄ±rsak, kontrol mekanizmalarÄ±nÄ± geniÅŸletirsek zaman iÃ§erisinde bu alg oluÅŸumu da biraz daha sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Suyun Ã¼stÃ¼nÃ¼ kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman oksijen miktarÄ± diplerde dÃ¼ÅŸÃ¼nce suyun kalitesi de doÄŸal olarak bozulacaktÄ±r. Bunun da fazla Ã§oÄŸalmasÄ± tercih ettiÄŸimiz bir durum deÄŸil. Ã–lÃ§Ã¼mlerimize gÃ¶re toksik bir durum yok. Alg Ã§oÄŸalmasÄ± var. Bunun takip edilmesi lazÄ±m, bizim tahminimiz bu sorunun kÄ±sa zaman iÃ§inde biteceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde" dedi.Â

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Ä°Ã‡ME SUYU HAVZALARININ YANINA BÄ°NALAR YAPILMASIN

KÄ±ÅŸÄ±n bu durumun yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Prof. Dr. Albay, alÄ±nacak Ã¶nlemlerle ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

â€œÄ°lkbaharla beraber metabolizma hÄ±zlandÄ±, bakteriyel parÃ§alanma Ã§ok hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ekolojik metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸ oluyoruz. Su seviyesi dÃ¼ÅŸtÃ¼kÃ§e de bunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabiliriz. Åžehrin ortasÄ±ndaki yerlerin mutlaka korunmasÄ± lazÄ±m. Terkos gibi, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼ gibi yerlere beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± yapmamak lazÄ±m. Ä°stanbul'un suyu artÄ±k Melen'den Trakya'dan geliyor. Hala bina yapmaya devam ediyoruz, bunlarÄ± yaptÄ±kÃ§a maalesef bu sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmaya devam edeceÄŸiz. Benim Ã¶nerim yeni binalara izin verilmesin, iÃ§me suyu havzalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda binalar yapÄ±lmasÄ±n. Buralar amacÄ±na uygun olarak korunsun."