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Yorgun savaşçı istifaları

#Doktor#İstifa#Sağlık Turizmi
Yorgun savaşçı istifaları

Son dönemde sık sık gündeme gelen doktor istifaları, rakamlara da yansıdı. Son dört yılda 4 bin 582 doktor kamudan istifa etti. Sağlık turizminde ise bu yıl Türkiye’ye 370 bin kişi geldi, 704 bin dolar elde edildi.

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Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı hazırlıklarını ve 2021 yılı bakanlık icraatlarını “Bütçe Sunumu Kitapçığı”nda topladı. Yıllar itibarıyla kamudan istifa eden hekim sayılarını açıklayan Bakanlık, 2018 yılında 877, 2019’da 1096, 2020’de 1571, 2021 yılında 2 bin 514 doktor ve 2 bin 68 uzman olmak üzere toplam 4 bin 582 doktorun kamudan istifa ettiğini bildirdi. 2020’de 189, 2021’de 194 asistan doktorun da istifa ettiğini açıklayan Bakanlık, diğer konulara ilişkin şu ayrıntılara yer verdi:

SAĞLIK KURULU RAPORU EVDE VERİLECEK: 2022 yılında, yatağa tam bağımlı ya da cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız dışarıya çıkması mümkün olmayan ve kronik hastalık tanısı almış vatandaşlara, evinde engelli sağlık kurulu raporu, mama, ilaç, bez ve cihaz raporu verilecek.

ÖĞRENCİLER GÜNE EGZERSİZLE BAŞLAYACAK: Özellikle COVID-19 döneminde çok hareketsiz kalan öğrencilere, hareketli yaşam tarzı benimsetilecek. MEB ile başlatılan ortak çalışmayla okullarda öğrenciler güne egzersiz yaparak başlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için egzersiz videoları ve uygulama rehberi hazırlandı.

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UYUŞTURUCU ÖLÜMLERİ YÜZDE 66 AZALDI: Son 4 yılda uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler yüzde 66 azaldı.

SAĞLIK TURİZMİNDEN 704 BİN DOLAR: Sağlık turizminden elde edilen gelir de belli oldu. 2021’in ilk üç çeyreğinde 370 bin 335 kişi sağlık turizmi için Türkiye’ye geldi. 704 bin 261 dolar döviz girdisi elde edildi.

YOĞUN BAKIMDAN ESTETİĞE GEÇİŞ...

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, doktor istifalarıyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Ücretlerin düşük olması, çalışma koşullarının pandemi döneminde daha da ağırlaşması, üstüne bir de şiddet olaylarının sonlanmaması istifalara neden oluyor. Örneğin yoğun bakımlarda ciddi bir ücretlendirme sorunu var. Yoğun bakımcılar üst ihtisas olmasına rağmen maaşlarında değişiklik göremiyorlar. Bu kadar özverili çalışmak, hem bu kadar uzun eğitim süresi geçirmek, bir de bunların maaşlarına yansımaması hayal kırıklığı yaratıyor. İşi bırakan çok sayıda yoğun bakımcı arkadaşımız var, medikal estetik yapmaya başladılar. Şunu da belirteyim, artık hemşire ve doktorlarımız Almanca çalışıyorlar. Çünkü Almanya Türk doktor ve hemşirelerini kabul ediyor.”

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#Doktor#İstifa#Sağlık Turizmi

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