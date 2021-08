Acılı anne baba gözyaşları içinde çağrıda bulundu: 'Nasıl uyuyorsun? Teslim ol'

Olay, 11 Ağustos’ta Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon’a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı’nın başından kanlar geldiğini gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı’nın maganda kurşununun hedefi olduğunu, yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Emir Yuşa Atıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



"BAŞKA CANLAR YANMASIN"



Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi kent meydanında basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden çocuğun annesi Asiye Atıcı, oğlunun çantasını göstererek, "Bakın bunun üzerinde çocuğumun kanı var. Eğer o vicdanla rahat yatıp uyuyabiliyorsa bunu yapan lütfen gidip kendi teslim olsun. Bu ilk değil, belki son da olmayacak ama başka canlar yanmasın, çocuklar, büyükler ölmesin" diye seslendi.



"NASIL UYUYORSUN?"



Baba Mustafa Atıcı da gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. Sonuçta bu mermi havada kalmayacak, yere inecektir. İndiği yerde de benim oğlum gibi, kuzum gibi birçok insana isabet ediyor. Bunlara artık bir son verilmesi lazım. Vatandaşlar olarak buna duyarlılık göstermemiz lazım. 15 yaşında oğlumu toprağa koydum. Başka insanlar bu acıyı yaşamasın. Lütfen havaya silah sıkmayın. Havaya sıktığınız her mermi benim oğlumun katilidir. Bunu bilin ki ahrette iki elim yakanızdadır. Silahı elinize aldığınızda lütfen benim oğlum gözünüzün önüne gelsin. Benim oğlumu hatırlayın, bizi hatırlayın."



"NASIL UYUYORSUN, BEN 16 GÜNDÜR UYUYAMIYORUM"



Oğlunu vuran kişiye seslenen Atıcı, "Gel lütfen karşımıza çık. Nasıl uyuyorsun? Ben 16 gündür uyuyamıyorum, sen nasıl uyuyorsun? Bilmiyor musun yaptığın şeyi. Kesinlikle biliyorsun. Kim olduğunu da ne yaptığını da biliyorsun. 16 gündür aile boyu uyuyamıyoruz. Ne yediğimizi, içtiğimizi bilmiyoruz" dedi.



’SİLAH İŞİ YOK OLSUN’



Emir Yuşa Atıcı'nın dedesi Yaşar Hamarat ise "Bunu yakalasınlar. Başka acıları kimse çekmesin. Bu silah işi yok olsun, hepsi toplansın, alınsın. Devletimizden bunu bekliyoruz. 40 sene önce de 16 yaşında bir kızımızı kaybettik. Her zaman mermi atıyorlar. Kuru sıkı diyorlar. Hepsini toplamaları lazım" ifadelerini kullandı.

