Yorgun mermiler bahçede ve işte vurdu

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Adana’nın Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi’nde resim öğretmeni Burak Ateş (36), cumartesi akşamı hobi bahçesinde bulunduğu sırada aniden karnında ağrı hissetmesi üzerine yakınlarından yardım istedi. Karın bölgesinde kanaması olduğu fark edilen Ateş, yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çekilen röntgende Ateş’in karnının sol üst bölgesine isabet eden mermiyle yaralandığı ve merminin karnının alt bölümüne ilerlediği belirlendi. Merminin cuma günü ameliyatla alınmasına karar veren doktorlar, gerekli müdahalenin ardından Ateş’i taburcu etti.

Burak Ateş, “Elimize silah alıp insanların hayatını kâbusa çeviriyoruz. Artık bu sorumsuzluk sona ersin istiyoruz” dedi. Jandarma ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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BAŞINA İSABET ETTİ

Bir diğer yorgun mermi dehşeti de Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde, 1 Haziran’da bir dönerci dükkânında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, döner ustası Ramazan Malgir, sipariş hazırladığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen bir yorgun mermi işyerinin metal tavanını delerek başına isabet etti. Malgir’in yere yığılması üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ameliyatta, Malgir’in başına saplanan mermi çıkarıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Malgir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, merminin ateşlendiği silahın sahibini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.