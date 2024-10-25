Yorgun mermiden mucize kurtuluş! 2 santimle ölümden döndü

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Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz, işyerinde çalıştığı esnada mola vererek arkadaşlarıyla dinlenmeye başladı. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada öne doğru eğilen Yavuz’un ensesine nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Aniden ensesinde ağrı hisseden Yavuz, yere yığılmasıyla arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelerde Yavuz'a ensesine mermi isabet ettiği tespit edildi. Geçen Pazartesi günü ameliyat olan Yavuz’un ensesindeki mermi 40 dakikalık ameliyatla çıkarıldı. Hastaneden taburcu edilen Yavuz'un sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.

“SANKİ BİRİ SERTÇE SOPAYLA VURMUŞ GİBİ HİSSETTİM”

Arkadaşlarıyla otururken yorgun merminin isabet ettiğini dile getiren Yunus Emre Yavuz, “İşte çalışıyorduk ve mola verdik. Akşam 19:30 sularında otururken biraz eğildim. Eğildiğim anda merminin düşmesi bir oldu. Biri sanki sertçe sopayla vurmuş gibi hissettim. Arkadaşlar yaraya baktığında kurşun olduğunu gördüler. Hastaneye götürdüler. Röntgen ve filmlere bakıldığında mermi olduğu anlaşıldı. Hastane sürecinde; röntgen ve MR filmleri çekildikten sonra ameliyat olmalısın dediler. Geçen pazartesi ameliyata girdim ve 40 dakika sürdü.

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Şükürler olsun sağlam çıktım. Kurşunu da incelenmesi için Adana'ya gönderildi. Zorlu bir süreç oldu ama atlattık” dedi.

“FELÇ KALACAKTIM VEYA MORGDA OLACAKTIM”

Merminin şah damarının 2 santimetre yakınına isabet ettiğini Yavuz, “Ölümden döndüm. Ben değil başkası da olabilirdi veya ölebilirdim. Ben ölmedim ama başkasının başına gelip ölebilirdi. Kurşun şah damarının 2 cm yanındaydı ve biraz daha derine inseydi felç kalacaktım veya morgda olacaktım. Çocukluk hayalim asker olmaktı. Astsubay sınavları için hazırlanıyordum ki yorgun mermi başıma geldi. Kurşun izi kaldığı için askerlik hayalim tehlikeye girecek. Çocukluk hayalim olan astsubaylık askerlik hayatım yorgun mermi yüzünde bitti” ifadelerini kullandı.