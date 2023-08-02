Yorgun mermi ölüm getiriyor... 1 yılda 3 can yitirildi

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TRABZON’da özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması, seçim ve bayram gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda yorgun mermiler can kayıpları ve yaralanmalara neden oluyor. 2 yıl önce ‘Mutluluğa kurşun sıkmayın’ sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyalarının kısmen olumlu sonuçlandığı bölgede, son günlerde yorgun mermi vakalarının yeniden artması dikkat çekiyor. 23 Haziran 2022’de deniz kenarında toplanıp, eğlenen arkadaş grubundan, havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermiyle çene altından vurulan Metehan Mutlu (25), 28 Mayıs 2023’te havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol ederken kendisini vuran Yakup Hendem (75) ile 10 Haziran 2023’te parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden Kerem Can Özdemir (9) hayatını kaybetti. Yine 1 yıl içinde 9 kişi hafif yaralandı.

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1’inci kademe havalı ve ateşli silahlar antrenörü Serkan Kaçar (38), havaya mermi sıkmanın hoş olmayan bir gelenek olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

‘KATİL ADAYI’ VURGUSU

Serkan Kaçar, “Türkiye’de alışılagelmiş iğrenç bir adet var: Havaya mermi sıkmak. Türkiye’nin böyle bir kültürü yok. Bir insan havaya mermi attığı zaman bu merminin namludan çıkış hızı saniyede 350 metre. Yaklaşık 1700 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu merminin bir de inişi var. Buradan bu insanlara sesleniyorum. Lütfen havaya mermi atmayalım. Çünkü havaya atılan her mermi, atıcıyı potansiyel katil adayı yapıyor” dedi.

Serkan Kaçar, eline silahı alanların, o acıları yaşayan ailelerin yerine kendilerini koyup, empati yapmasını istedi.

CAYDIRICI GÜÇ OLMALI

Silahla kutlamalarda herkesin ihbarda bulunmasının önemine de değinen Kaçar, “Yasalar var ama caydırıcı gücümüz olmayınca da insanlar bunu alışılagelmiş bir eğlence haline getiriyor. Görüyoruz; sokaklarda, caddede, arabanın içinde giderken ateş etmeleri... Devletimizin caydırıcı güç kullanması lazım” diye konuştu.

YÜRÜRKEN VURULDU

TRABZON’da en son 29 Temmuz’da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9), yaralandı. Ameliyatla kurşun çıkarıldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan çocuğun, hastanedeki tedavisi sürüyor.