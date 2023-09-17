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Yorgun mermi bir can daha aldı! Kaza yaptı zannedildi korkunç gerçek ortaya çıktı

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#Gaziantep#Kaza#Trafik
Yorgun mermi bir can daha aldı Kaza yaptı zannedildi korkunç gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 11:02

Gaziantep'te Murat Sever, motosikletiyle seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Murat Sever'in kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Sever, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, 10 Eylül 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle mesai bitimi çalıştığı fabrikadan evine giden Murat Sever (25), bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza yaptığını düşündükleri Sever için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kaza yaptı zannedildi, kafasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Murat Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Sever, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yorgun mermi bir can daha aldı Kaza yaptı zannedildi korkunç gerçek ortaya çıktı

 

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7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede 7 gün boyunca yaşam savaşı veren Murat Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sever'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.
Olayın zanlı yada zanlılarını yakalamak için başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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#Gaziantep#Kaza#Trafik

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