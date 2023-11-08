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Yorgun mermi bir can daha aldı! 6 yaşındaki Tuğrul'dan acı haber

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#Gaziantep#Yorgun Mermi #Cinayet
Yorgun mermi bir can daha aldı 6 yaşındaki Tuğruldan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 12:57

Gaziantep'te 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp' evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet etmişti. 6 yaşındaki Tuğrul, 11 gün sonra bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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Olay, 29 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı. Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen Tuğrul Fırat Gökalp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tuğrul Fırat Gökalp, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Tuğrul Fırat Gökalp'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bu arada, polis ekipleri Tuğrul Fırat Gökalp’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Gaziantep#Yorgun Mermi #Cinayet

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