Yorgun mermi bayramı zehir etti

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Ancak son günlerde tüm uyarılara rağmen yorgun mermi vakaları Trabzon genelinde yeniden tırmandı. Seçim kutlamalarında tutukluk yapan silahla kendisini vuran 1 kişinin öldüğü, 1’i çocuk 4 kişinin yaralandığı kentte, 1 çocuk da pencereyi delen kurşunun hedefi olmaktan kıl payı kurtulmuştu. Son olarak parkta oynarken başına yorgun mermi isabet etmesiyle 1 çocuğun yaşamını yitirdiği kentte havaya kurşun sıkanlar Kurban Bayramı’nın da tadını kaçırdı.

MERMİ ARAÇ CAMINI DELDİ

Bayramda Yomra ilçesinde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, seyir halindeki aracın ön camını deldi. Sürücü Faruk Abdioğlu ile yanında oturan çocuğu, kurşunun hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu. Kurşunun isabet ettiği araçlarından korkuyla indiklerini anlatan Faruk Abdioğlu “Bir anda ön camdan içeriye mermi girdi. Havaya sıkılan her kurşunu çocuğunuza sıkmış gibi düşünün. Bu zevkten artık vazgeçilsin” ifadelerini kullandı.

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Emir Yuşa Atıcı - Kerem Can Özdemir

ÇATIYI DELİP ÇOCUK ODASINA SAPLANDI

Vakfıkebir ilçesine bağlı Caferli Mahallesi’nde ise bayramın ikinci günü havaya sıkılan silahtan çıkan kurşun, Anıl Sağlam’ın yazlık evinin çatısını delip, çocuk odasının tavanına saplandı. Ailenin evde olmayışı, faciayı önledi. Anıl Sağlam, evin çatısından giren yorgun merminin kızı Mira’nın (5) odasının tavanına isabet ettiğini belirterek, “Mermi çekirdeğini çocuğumun odasında görünce başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Bayramlar bizim için çok özeldir ama bu coşkulu karşılama silahla olmamalı. Havaya sıktığımız her mermi bir kaza kurşunu olarak tekrar geri dönecektir” diye konuştu.

Öte yandan, kentte yorgun mermi vakalarının artması üzerine jandarma ve polis birimlerinde oluşturulan özel ekipler, yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyip, silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.