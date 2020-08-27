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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti

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Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Olay, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Alacakaya Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan 34 DF 9676 plakalı otomobilin tavanına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Aracın tavanında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti

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