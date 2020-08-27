Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti

Olay, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Alacakaya Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan 34 DF 9676 plakalı otomobilin tavanına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Aracın tavanında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.