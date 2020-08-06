Yorgun düşen kara leylek, bakıma alındı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde vatandaşların yol kenarında bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiği kara leylek, Kartepe’de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Ekipler tarafından yorgun düştüğü tespit edilen leylek için vitamin ve mineral takviyeleri yapılarak dış parazit tedavisi uygulandı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen kara leyleğin önümüzdeki günlerde doğaya salınacağını belirtildi.