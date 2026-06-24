Yorgun çocuklara yaz reçetesi

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“ARTIK okula gitmek istemiyorum”, “Neden hayatımızda okul var?”, “Aslında her şeyi kendim de öğrenebilirim”... Bu gibi cümleler son yıllarda evlerde giderek daha fazla duyuluyor. Ebeveynler çocuklarının bu tür tepkileri karşısında ne yapacağını bilemiyor. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vesile Alkan Korkmaz’a göre bunun en önemli nedenlerinden biri çocukların giderek daha fazla teknoloji ve dijital uygulamalara yönelmesi. Ancak bu yıl eğitim takviminin uzaması, bayram tatillerinin ardından sınavların devam etmesi ve öğrencilerin uzun süre okul temposunda kalması da bu tabloyu güçlendiren etkenler arasında yer alıyor.

OYUN OYNAYIP SOSYALLEŞMELİ

Yaz tatilinin bir telafi dönemi değil, çocukların yeniden öğrenmeye karşı olumlu duygular geliştirebilecekleri bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, “Çocukların okuldan ve dersten nefret etmemesi, yaz boyunca sürekli akademik destek almalarından daha önemli. Yaz döneminde onları yoğun akademik programlara sokmanın anlamı yok” diyor. Korkmaz’a göre çocuklar bu süreçte üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek oyunlar oynamalı, sosyal etkinliklere katılmalı. Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için çocukların kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri ve becerilerini keşfetmeleri gerekiyor.

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YETENEKLERİNİ KEŞFETME ZAMANI

YILDIZ Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Sapsağlam da yaz aylarının akademik eksikleri kapatma dönemi olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “10 ay boyunca okul ortamında bulunan çocukların yazın da yoğun akademik programlarla desteklenmesi bıkkınlığa yol açabilir. Yaz tatili çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri önemli bir fırsat. Yaz aylarında spor, sanat, doğa etkinlikleri, kamplar, köy ziyaretleri ve kültürel faaliyetler çocukların hem sosyal hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri deneyimlere fırsat verilmeli. Özellikle ebeveyn-çocuk etkileşiminin giderek azaldığı günümüzde ailelerin çocuklarıyla birlikte geçireceği nitelikli zamanın önemi daha da artıyor. Kitap okuma alışkanlığının yaz boyunca mutlaka sürdürülmesi gerekiyor. Okulöncesinden ilkokula geçecek çocuklarda ince motor becerileri, dil gelişimi ve özbakım becerilerinin desteklenmesi çok faydalı olur. Yaz okulu seçerken de süreci çocuğun mizacını ve karakterini keşfetmek açısından bir fırsat olarak görmeliyiz. Spor, sanat gibi alanları inceleyip çocuğa göre doğru seçim yapmalıyız.”

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KAMP KİTAP MÜZİK

- Her gün kısa süreli kitap okuma alışkanlığı sürdürülmeli.

- Spor ve fiziksel aktiviteler günlük rutinin parçası olmalı.

- Sanat, müzik ve yaratıcı çalışmalar desteklenmeli.

- Ekran süresi kontrollü tutulmalı.

- Müzeler, kütüphaneler ve kültürel alanlar ziyaret edilmeli.

- Doğa kampları ve açık hava etkinliklerine zaman ayrılmalı.

- Çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri deneyimlere fırsat verilmeli.

- Okulöncesi öğrencilerde öz bakım ve ince motor becerileri desteklenmeli.

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