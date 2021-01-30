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Alperen YILDIZ- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Yöre halkı yaz kış keyfini çıkarıyor, görenleri hayran bırakıyor: Doğal jakuzi

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Yöre halkı yaz kış keyfini çıkarıyor, görenleri hayran bırakıyor: Doğal jakuzi
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada ’doğal jakuzi’ görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Yeniyapan köyü yakınlarındaki araziden çıkan sıcak su, yaz- kış ilgi çekiyor. Yer altından kaynayarak çıkan ve ’doğal jakuzi’ görüntüsü olan suyun sıcaklığı, 35- 40 dereceyi buluyor. Yazın havanın da ısınmasıyla köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafı karla kaplı olduğu dönemde ’doğal jakuzi’ görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yöre halkı yaz kış keyfini çıkarıyor, görenleri hayran bırakıyor: Doğal jakuzi

Soğuğun etkisiyle sıcak sudan çıkan buhar, farklı görüntü oluşturuyor. Sivas’ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca Havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor.

Yöre halkı yaz kış keyfini çıkarıyor, görenleri hayran bırakıyor: Doğal jakuzi

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