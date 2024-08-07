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Yönter ve Yalçın’dan Ayşe Ateş’e suç duyurusu

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#İzzet Ulvi Yönter#Semih Yalçın#Ayşe Ateş
Yönter ve Yalçın’dan Ayşe Ateş’e suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

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İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada, eşi Ayşe Ateş’in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı. Başsavcılığın, davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

‘İFADEYE GİTMEM GEREKECEKMİŞ’

Ayşe Ateş soruşturmaya tepki gösterirken, “İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysa duruşmada Sinan Ateş’in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle...” dedi. 

 

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#İzzet Ulvi Yönter#Semih Yalçın#Ayşe Ateş

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