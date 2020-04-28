Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yöntemin Eş Anlamlısı

Ortaya konmuş bir hedefe ulaşmak için düzenli takip edilen yol yöntem olarak tabir edilir. Planlı ve programlı şekilde yöntem ele alınır ve istenilen hedefe daha kolay ulaşılır. Bu doğrultuda TDK için aynı zamanda yöntem kelimesi adına, ’metot’ sözcüğünü anlamdaş olarak kullanabilirsiniz.

Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yöntem kelimesi gündelik yaşam içerisinde aynı zamanda TDK’ya göre metot sözcüğü ile eş anlamlı şekilde kullanım imkanı tanıyor. Arzu edilen bir hedefe etkin şekilde ulaşabilmek adına takip edilen yol olarak yöntem kelimesi kullanılmaktadır.

Yöntemin Eş Anlamlısı

Yöntemin eş anlamlısı metottur. Farklı cümleler ile beraber her iki kelimeyi de örnek vermek mümkün.

‘’Bu yöntem onu başarıya ulaştırmaz.’’

‘’Problemi için farklı bir metot geliştirdi.’’

Dilediğiniz gibi değişik yerlerde metot ile beraber yöntem kelimelerini eş anlamlı olarak değerlendirebilirsiniz.