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Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yöntemin Eş Anlamlısı

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Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yöntemin Eş Anlamlısı
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Herhangi bir duruma başarılı şekilde ulaşabilmek için yöntem büyük öneme sahiptir. O yüzden insan yaşamının önemli bir parçası olan yöntem kelimesi, ayrıca farklı bir eş anlamlı üzerinden de kullanılabilmektedir. Yöntem kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte tüm detaylar.

Ortaya konmuş bir hedefe ulaşmak için düzenli takip edilen yol yöntem olarak tabir edilir. Planlı ve programlı şekilde yöntem ele alınır ve istenilen hedefe daha kolay ulaşılır. Bu doğrultuda TDK için aynı zamanda yöntem kelimesi adına, ’metot’ sözcüğünü anlamdaş olarak kullanabilirsiniz.

 Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Yöntem kelimesi gündelik yaşam içerisinde aynı zamanda TDK’ya göre metot sözcüğü ile eş anlamlı şekilde kullanım imkanı tanıyor. Arzu edilen bir hedefe etkin şekilde ulaşabilmek adına takip edilen yol olarak yöntem kelimesi kullanılmaktadır.

 Yöntemin Eş Anlamlısı

 Yöntemin eş anlamlısı metottur. Farklı cümleler ile beraber her iki kelimeyi de örnek vermek mümkün.

 ‘’Bu yöntem onu başarıya ulaştırmaz.’’

 ‘’Problemi için farklı bir metot geliştirdi.’’

 Dilediğiniz gibi değişik yerlerde metot ile beraber yöntem kelimelerini eş anlamlı olarak değerlendirebilirsiniz.

 

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