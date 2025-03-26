×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İlker Canikligil#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Cezaevi
Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 19:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan İlker Canikligil, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan İlker Canikligil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlker Canikligil#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!