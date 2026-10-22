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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

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#Ezel Akay#Uyuşturucu Operasyonu#Bursa
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 19:56

BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanmıştı. Akay kardeşlerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese 22 Temmuz’da operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada iki kardeşten kan ve saç örnekleri alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı. Yapılan test sonuçlarında Eren ve Ezel Akay’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

 

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#Ezel Akay#Uyuşturucu Operasyonu#Bursa

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