Yönetmelik değişti: Apartmanda aile hekimi

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ikamet değişikliği yapan vatandaşlar bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, ikamet adreslerine en yakın aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek.

OTOMATİK KAYIT

- Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanıyor. Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda aile hekimliği değişikliği de artık daha kolay yapılabilecek. Bu değişiklik sonrası isteyen vatandaşlar bir ay içinde aile hekimini değiştirebilecek. Bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmeyenler ise ikamet adreslerine en yakın aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek.

NÖBET SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ

- Bakanlık, aile hekimlerine kayıtlı kişi sayılarını da düzenledi. Buna göre, entegre sağlık hizmeti sunulan aile hekimliği birimlerinde en az 1650 kişi, cezaevi aile hekimliği birimlerinde en az bin kişi, diğer birimlerde ise en az 2 bin 700 kişi kayıtlı olacak şekilde planlama yapılacak.

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- Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet sisteminde de değişiklikler yapıldı. Haftalık toplam nöbet süresi 30 saati geçemeyecek. Hafta içi nöbetler 8 saat, hafta sonu ise 16 saatten fazla olamayacak. Aile hekimlerine nöbet ücreti ödenecek ancak nöbet izni verilmeyecek. Acil sağlık hizmetleri, hekim sayısına göre icap veya aktif nöbet şeklinde düzenlenecek. Entegre sağlık hizmeti veren aile hekimleri ise bu nöbetlerden muaf tutulacak.

KOLAY ERİŞİM

- Yönetmelikle, özellikle hizmete kolay erişim amacıyla yaşam alanları içerisinde konumlanabilen aile sağlığı merkezleri, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında müşterek muayenehane olarak değerlendirildiğinden apartman gibi yerlerde açılabilecek.

- Yıkım kararı, kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi zorunlu nedenlere bağlı olarak aile sağlığı merkezinin boşaltılması gereken durumlarda aile sağlığı merkezi, öncelikle varsa müdürlükçe gösterilen kamuya ait bir mekana, yoksa müdürlükçe uygun süre verilmesi kaydıyla aile hekimlerince temin edilen uygun bir yere taşınacak.