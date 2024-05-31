Yönetmeliğe aykırı davrandılar

Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00
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Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihli depremde Grand İsias Hotel binasının yıkılması sonucu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti. Yıkılan otel binasına ilişkin davada 3’ü tutuklu 11 sanık hakkında açılan dava sürerken, Adıyaman Valiliği 29 Nisan 2024 tarihinde, binaya ilişkin ruhsatta imzası bulunan 4 kamu görevlisi hakkında savcılığın talebi üzerine soruşturma izni vermişti. Deprem davaları için simge bir gelişme sayılan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün ‘soruşturma kararının’ gerekçesi ortaya çıktı.
KAÇAK KAT DA ÇIKILDI
Kararda, “donatı detay eksiklerinin dava konusu binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceğinin anlaşıldığı” belirtilirken, kaçak kat çıkıldığı da ifade edildi. Kararda, 1975 ve 1997 tarihli Afet Bölgelerinden Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyen kamu görevlilerinin sorumlu olduğunun altı çizildi.