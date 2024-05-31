Yönetmeliğe aykırı davrandılar

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KAÇAK KAT DA ÇIKILDI

Kararda, “donatı detay eksiklerinin dava konusu binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceğinin anlaşıldığı” belirtilirken, kaçak kat çıkıldığı da ifade edildi. Kararda, 1975 ve 1997 tarihli Afet Bölgelerinden Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyen kamu görevlilerinin sorumlu olduğunun altı çizildi.