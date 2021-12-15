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Akşener, “Her gün, her yerde Doğu Türkistan’daki insanlık dramını anlatacağız. Bugün kadim Türk yurdu, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ‘dur’ demek için buradayız. Çocuklarından ayrı bırakılan annelerin sesi olmak, Uygur Türkü kardeşlerimizin gerçeklerini tüm dünyaya duyurmak için bir aradayız. Biz bu zulme razı olmayacağız” diye konuştu.

‘KEFALET ORTAYA KOYAMAZ’

Akşener programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati’nin açıklamalarıyla ilgili, “Ekonominin başına, oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez. Hükümeti, Sayın Bakan’ın şahsında bütün yöneticileri ciddiyete davet ediyorum. Konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum” dedi. Akşener, bir soru üzerine de şunları ifade etti:

“Şimdi ‘OHAL ilan edilebilir’ diye bir kavram var. Bu bir endişe yaratır ki bu Türkiye’nin çok zor duruma, iflas etmesine sebep olur. Bu konuda herkesi ciddiyete davet ediyorum.”