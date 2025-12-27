Yönetici ve çalışanları gözaltında... ‘Vepara’ya operasyon

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin şirket yetkilileri ve çalışanlarına yönelik “Kara para aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

PARA NAKLİNE ARACILIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Akabinde ise bu paraların çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

İŞLEM HACMİ 4.5 MİLYAR TL

Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin bu şekilde, para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Bu yöntemlerle elde edilen gelirleri aklayarak işlem hacminin 4 milyar 500 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 48 milyon TL değerindeki malvarlıklarına el koyuldu.