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Yonca’nın sır ölümü

#Yonca Türkman#Şüpheli Ölüm#Oyuncu
Yonca’nın sır ölümü

Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı.

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Birçok dizide rol alan Yonca Türkman (47), İstanbul Gaziosmanpaşa’daki sitenin 15. Blok’ta 15. kattaki dairesinde yaşıyordu. Geçen cuma günü site güvenliği yüksekten bir kişinin düştüğü ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri siteye gitti. Polis ve sağlık ekipleri, düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri hemen kadının düştüğü 15. kattaki daireye gitti. Kapının kilitli olması nedeniyle çilingir çağırıldı. Kapının açılmasıyla eve giren polis ekipleri, düşerek ölen kadının Yonca Türkman olduğunu belirledi.

SAVCILIK ŞÜPHELİ BULDU

Tekstil mühendisi de olan Yonca Türkman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Savcılık olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. Türkman’ın geçen yıl ağustos ayında ilaç içerek yaşamına son verme girişiminde bulunduğu da belirlendi.

 

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#Yonca Türkman#Şüpheli Ölüm#Oyuncu

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