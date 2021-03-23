MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYön tabelaları otomobilin üzerine düştü! Faciadan dönüldü... Metrelerce kuyruk
GeriGündem Yön tabelaları otomobilin üzerine düştü! Faciadan dönüldü... Metrelerce kuyruk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) -
Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Yön tabelaları otomobilin üzerine düştü! Faciadan dönüldü... Metrelerce kuyruk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yön tabelaları otomobilin üzerine düştü! Faciadan dönüldü... Metrelerce kuyruk

Yalova-Bursa karayolu üzerinde TIR'ın açılan damperi yön tabelalarına çarparken, tabelalar yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası karayolunun Bursa istikameti bir süreliğe trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

6
  • TIRın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
  • TIRın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
  • TIRın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
  • TIRın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul’dan Bursa yönüne gitmekte olan TIR’ın, açılan damperi yol üzerinde bulunan yön tabelalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte yön tabelaları yere düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilen tabelalar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Yön tabelaları otomobilin üzerine düştü Faciadan dönüldü... Metrelerce kuyruk

Yaralı veya can kaybının olmadığı kaza sonrası, Yalova-Bursa yolu Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, sağanak altında ekiplerin yön tabelalarını kaldırmalarıyla trafik, yarım saat sonra kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yön tabelaları otomobilin üzerine düştü Faciadan dönüldü... Metrelerce kuyruk

TEM Otoyolunda feci kaza 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda feci kaza! 4 yaralı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi